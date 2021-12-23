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الخميس، 23-12-2021 11:01 ص

رئيس وزراء فلسطين يحذر من تداعيات تعليمات إطلاق النار الجديدة التي أعلنها قادة الاحتلال

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الوكيل الإخباري-حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من التداعيات الخطيرة التي ستترتب على  تعليمات إطلاق النار الجديدة التي أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والتي تشجع جنود الاحتلال على إطلاق النار على الفلسطينيين بغرض القتل، وكان آخر ضحاياها الشهيدان حكمت عبد العزيز ومحمد عباس.

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وطالب اشتية بسرعة تدخل الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، لوقف سياسة الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية.


وتقدم رئيس الوزراء بخالص العزاء من والدي الشهيد عباس وعائلته، سائلا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 

وفا

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