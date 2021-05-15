السبت 15-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

13 اصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

كتائب القسام تعلن شنها هجوما صاروخيا جديدا على سديروت

رام الله ترسل شحنة من مساعدات ومعونات طبية إلى غزة الأحد

الاحتلال يدعو سكان تل أبيب للدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر

استهداف الإعلام لن يخفي الجرائم ،، عين الحقيقة تواصل !!

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز على الفلسطينيين في غزة

تفاصيل إصابات ووفيات كورونا بالمملكة اليوم

مجلس الأعيان: الشعب الفلسطيني يخوض اليوم معركة التحرر

قصف مقبرة ميدان فلسطين خلف مقر بلدية غزة

مستوطنون يحرقون مساحات واسعة من أراضي جالود

السبت، 15-05-2021 05:26 م

رام الله ترسل شحنة من مساعدات ومعونات طبية إلى غزة الأحد

609fd6d94c59b75538040746


الوكيل الإخباري- أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة،عن أن شحنة معونات ومساعدات طبية لمختلف مستشفيات قطاع غزة ستصل يوم غد الأحد.

اضافة اعلان
 

وأضافت الكيلة أن الشحنة تحتوي وحدات وأكياس دم للمتبرعين عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزيرة الصحة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم السبت، أنه "تم إعلان حالة الطوارىء القصوى في المستشفيات، والتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، إلى جانب توسيع رقعة الطوارئ في كافة مراكز الاسعاف في كل قرية وبلدة".

وقالت إنه "تم تجهيز مستشفيي ابن سينا في حوارة وترمسعيا في رام الله، لاستقبال كافة الجرحى جراء العدوان المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس، بالإضافة لتوفير مسعفين في القرى التي تشهد اشتباكات".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
94d0f7d5-2024-46c2-be04-56d2995baf13

13 اصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

ghaza_2

كتائب القسام تعلن شنها هجوما صاروخيا جديدا على سديروت

قصف-780x405

الاحتلال يدعو سكان تل أبيب للدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر

20210515_1621082291-134

استهداف الإعلام لن يخفي الجرائم ،، عين الحقيقة تواصل !!

AFP_99K92C

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز على الفلسطينيين في غزة

c51c00aa-0ad8-4b2c-be55-e07b961d9d77

قصف مقبرة ميدان فلسطين خلف مقر بلدية غزة

أخبار متعلقة
1593518591-9622-30

توغل وأعمال تجريف لآليات الاحتلال شرق رفح

f19ea794-03c2-4c32-adf4-63870bfcf7f8

الاحتلال يقمع عشرات الفلسطينيين في القدس

201809261058315831

211 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

تحتلال

الاحتلال يمنع خطيب الأقصى من السفر 4 أشهر

1038566

قوات الاحتلال تقمع المصلين قرب باب العامود

1

إصابتان في تجدد لقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة