رام الله ترسل شحنة من مساعدات ومعونات طبية إلى غزة الأحد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة،عن أن شحنة معونات ومساعدات طبية لمختلف مستشفيات قطاع غزة ستصل يوم غد الأحد.

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وأضافت الكيلة أن الشحنة تحتوي وحدات وأكياس دم للمتبرعين عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.



وأكدت وزيرة الصحة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم السبت، أنه "تم إعلان حالة الطوارىء القصوى في المستشفيات، والتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، إلى جانب توسيع رقعة الطوارئ في كافة مراكز الاسعاف في كل قرية وبلدة".



وقالت إنه "تم تجهيز مستشفيي ابن سينا في حوارة وترمسعيا في رام الله، لاستقبال كافة الجرحى جراء العدوان المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس، بالإضافة لتوفير مسعفين في القرى التي تشهد اشتباكات".