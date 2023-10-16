رغم القصف الصهيوني.. بسمة أطفال غزة تُعيد الأمل - فيديو

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال يلعبون في إحدى المدارس في قطاع غزة.
ووثّق الفيديو المتداول مجموعة من الأطفال وهم يلعبون، حيث بدت البسمة على وجوههم وقد لجأوا إلى مدارسهم كمأوى من القصف الصهيوني المستمر على قطاع غزة، وفقًا لما تداوله النشطاء
مقطع جميل لأطفال غزة في احدى المدارس التي يستخدموها عائلاتهم كملجأ من قصف الاحتلال الإسرائيلي"!#غزة_الآن.#GazaCity#جاهزون_يا_فلسطين.#الإجتياح_البري#غزة_تزحف_الى_القدس.#IsraelGazaWarpic.twitter.com/1KNKoRHO4L— R | TWIST (@twis_1t) October 16, 2023