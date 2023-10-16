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رغم القصف الصهيوني.. بسمة أطفال غزة تُعيد الأمل - فيديو

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الإثنين، 16-10-2023 03:14 م

رغم القصف الصهيوني.. بسمة أطفال غزة تُعيد الأمل - فيديو

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الوكيل الإخباري- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال يلعبون في إحدى المدارس في قطاع غزة.

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ووثّق الفيديو المتداول مجموعة من الأطفال وهم يلعبون، حيث بدت البسمة على وجوههم وقد لجأوا إلى مدارسهم كمأوى من القصف الصهيوني المستمر على قطاع غزة، وفقًا لما تداوله النشطاء

 


 




 

 


 

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