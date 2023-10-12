فيديو- رغم قساوة المشهد .. فلسطيني يداعب طفل رضيع نجا حياً من القصف

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفلسطيني يداعب طفل رضيع نجا حياً من القصف العشوائي الذي يشهده قطاع غزة من العدوان الاسرائيلي .
وبالتفاصيل اوضح مقطع الفيديو المتداول ، شاب فلسطيني يجلس على ركبتيه ويداعب طفل رضيع موضوع في كرسيه ، في محاولة لجعل الطفل يشعر بالأمان والراحة في ظل الأوضاع الصعبة والقصف العشوائي الذي يشهده قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليه .
From the womb of suffering, hope is born, Palestine 🇵🇸 Israel 🇮🇱#FreeGaza #PalestineUnderAttack #طوفان_الأقصى #غزة_الآن #طوفان_الاقصى_ #Gaza #GazaUnderAttack #palastine #Palestine #FreePalaestine #FreePalestine #IsraelPalestineConflict#HamasWarCrimes pic.twitter.com/BK39lnHEcT— Vipin Bishnoi। (@VipinBishnoi13) October 12, 2023