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الخميس، 12-10-2023 02:00 م

فيديو- رغم قساوة المشهد .. فلسطيني يداعب طفل رضيع نجا حياً من القصف

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفلسطيني يداعب طفل رضيع نجا حياً من القصف العشوائي الذي يشهده قطاع غزة من العدوان الاسرائيلي .

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وبالتفاصيل اوضح مقطع الفيديو المتداول ، شاب فلسطيني يجلس على ركبتيه ويداعب طفل رضيع موضوع في كرسيه  ، في محاولة لجعل الطفل يشعر بالأمان والراحة في ظل الأوضاع الصعبة والقصف العشوائي الذي يشهده قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليه . 

 

 

 




 

 


 

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