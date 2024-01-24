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الأربعاء، 24-01-2024 08:50 ص

رويترز تكشف عن ملامح هدنة بين المقاومة والاحتلال تلوح بالأفق

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الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن هناك جهود وساطة مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق على مراحل، يفضي إلى تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وحسب ما ورد في تقرير للوكالة، فإن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للأسرى خلال هدنة تستمر شهرا، ويعقبها وقف دائم لإطلاق النار.


وقالت المصادر إن حركة حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية. وكانت الحركة أكدت سابقا أنها لن تقبل بغير وقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها قبل الحديث عن أي صفقة لتبادل الأسرى.


 




 

 


 

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