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المقاومة: تسليم الاحتلال جثامين الشهداء وهي متحللة ومشوهة جريمة حرب

الأربعاء، 27-12-2023 01:08 ص

المقاومة: تسليم الاحتلال جثامين الشهداء وهي متحللة ومشوهة جريمة حرب

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الوكيل الاخباري - أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تسليم "إسرائيل" لجثامين 80 فلسطينيا في حالة تحلل ومشوهة، هي جريمة حرب بشعة وانتهاك فاضح لحرمة الأموات وكرامتهم.

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وقالت "حماس" في بيان: "تسليم العدو الصهيوني لجثامين نحو 80 شهيدا فلسطينيا اليوم في مدينة رفح، وهي في حالة تحلل ومن الصعب التعرف عليها، بعد أخذها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، يضع علامات استفهام على ما قام به هذا العدو الفاقد الأخلاق والقيم من عبث بهذه الجثامين، حيث كشفت حالات عديدة عن قيامه بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء".


وأضاف البيان: "إن ما قام به العدو لا يوصف إلا بأنه جريمة حرب وجريمة بشعة وانتهاك فاضح لحرمة الأموات وكرامتهم، وتؤكد همجيته وانحداره الأخلاقي في عدوانه على شعبنا واعتدائه على جثامين شهدائنا الأبرار ونبش قبورهم".


وفي السياق ذاته، أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأشد العبارات امتهان الجيش الإسرائيلي لحرمة جثامين 80 فلسطينيا وسرقة أعضائهم، مشيرا إلى أن "الجيش سرق الجثامين خلال حربه الجارية وسلمها مشوهة".

 




 

 


 

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