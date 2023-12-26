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الثلاثاء، 26-12-2023 06:13 ص

حماس: مخطط الهجرة الطوعية سخيف وتسويق لفشل الاحتلال

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الوكيل الاخباري - عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس على ما تحدث عنه نتنياهو حول عمله مع دول لتمرير مخطط "هجرة طوعية" لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "إن هذا مخطط سخيف ومحاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان بعد فشله وجيشه النازي في تحقيق أهدافهم".

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وزادت: "ظاناً أنه يستطيع أن يهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية".


وتابعت: "شعبنا الفلسطيني المرابط أكد موقفه الحاسم برفض الترحيل والنزوح، وأن لا هجرة ولا خيار سوى الثبات على أرضنا". 


وأضافت: "ولن يسمح لهذا العدو الغريب الدخيل على أرضنا بأن يمرّر أي مخطط يطمس فيه قضيتنا أو يُبعد فيه شعبنا عن أرضه ومقدساته".


 




 

 


 

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