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الإثنين، 05-12-2022 02:11 م

سلطات الاحتلال تصدر قرارا بهدم بناية سكنية في سلوان

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الوكيل الإخباري-أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارا يقضي بهدم بناية سكنية في حي واد قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مراسلة " وفا" نقلاً عن مصادر فلسطينية، بأن محاكم الاحتلال رفضت تأجيل أو تجميد هدم البناية، وأمهلت ساكنيها حتى السابع من كانون الأول الجاري لتنفيذ الهدم، والا ستقوم آلياتها بتنفيذ الهدم وتحميل السكان تكاليفه.

ودعت العائلات لوقفة احتجاجية، غداً، قبالة بلدية الاحتلال في القدس للاحتجاج على قرار الهدم.

وكانت الأسر قد تلقت في شهر حزيران الماضي قراراً بالهدم، ومن بينها أسرتان ستهجّران للمرة الثانية في غضون سنتين بعد عمليات هدم سابقة.

وتضم البناية السكنية 10 شقق، تأوي حوالي 100 فرد.

وتبلغ مساحة أراضي بلدة سلوان 5640 دونما، وتضم 12 حيا يقطنها نحو 58500 مقدسي، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

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