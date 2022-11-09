الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مواطنين فلسطينيين من مدينة الخليل.

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وأفادت مصادر امنية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت المواطنين هيثم محمد روبين الجعبري (30 عاما)، ومهند عبد السميع ابو رموز، واقتادتهما عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما والتنكيل بهما إلى أحد مراكز الاعتقال.



كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفا