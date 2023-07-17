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الإثنين، 17-07-2023 03:26 م

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ219

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الوكيل الإخباري- اقتحم رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس موشيه ليون، اليوم الاثنين، بحماية من قوات الاحتلال، مركزا تجاريا في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية المحتلة.

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وقال شهود عيان لمراسل "بترا" في رام الله، إن التجار المقدسيين من أصحاب المحال التجارية، رفضوا استقبال رئيس بلدية الاحتلال، وأغلقوا محالهم في وجهه، في حين قام آخرون بسكب زيت على مدخل المركز التجاري في محاولة لمنعه من الدخول .


وندد المقدسيون بافتتاح مستوطن يهودي محلا للإلكترونيات داخل المركز التجاري، واستقبال رئيس بلدية الاحتلال فيه، ودعت الفعاليات الرسمية والشعبية المقدسية المختلفة الى مقاطعة ورفض هذه الزيارة .


وهدمت جرافات الاحتلال، اليوم، مساكن ومنشآت زراعية وخزانات مياه في بلدة السواحرة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.


وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في البلدة ببيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وهدمت عددا من المساكن، وحظائر أغنام، وخزانات مياه بذريعة عدم الترخيص.


كما اقتلع مستوطنون متطرفون اليوم، عشرات الأشجار المثمرة، ودمروا محاصيل زراعية، في منطقة البويرة شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال أحد أصحاب الأراضي المستهدفة سفيان سلطان التميمي في بيان ، إن عددا من المستوطنين اقتلعوا عشرات من أشجار العنب، ودمروا 100 دالية معمرة تقريبا، ومحاصيل زراعية في أرضه.

 

بترا

 




 

 


 

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