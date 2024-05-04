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السبت، 04-05-2024 12:44 م

سفينة للحرس الثوري الإيراني تعبر خط الاستواء في أول مهمة في نصف الكرة الجنوبي

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الوكيل الإخباري- عبرت سفينة "مهدوي" التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، والمجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى وصواريخ كروز، خط الاستواء ودخلت النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

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وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن السفينة التي أُضيفت إلى بحرية الحرس الثوري في مارس 2023 تزن أكثر من 2100 طن، ويبلغ طولها 240 مترا وعرضها 27 مترا.


وتمتلك هذه السفينة مجموعة متنوعة من الرادارات المتطورة، مثل الرادار ثلاثي الأبعاد، وأنظمة صواريخ أرض-أرض وأرض-جو ومنظومة "سوم خرداد" وغيرها من أنظمة الاتصالات المتقدمة.


وبالإضافة إلى ذلك، فإنها أول سفينة إيرانية مجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى.


وبحسب قائد البحرية في الحرس الثوري، فإنه بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، تم أيضاً تركيب صواريخ كروز بمدى 2000 كيلومتر تحمل اسم "قدر 474" على هذه السفينة.


وبحسب "تسنيم"، نفذت السفينة خلال الأشهر الأخيرة مهمة في خليج عدن.

RT


 




 

 


 

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