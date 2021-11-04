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الخميس، 04-11-2021 03:05 م

شرطة الاحتلال تقتحم قبة الصخرة المشرفة

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الوكيل الإخباري-اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى المبارك.

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وقالت مصادر فلسطينية إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا قبة الصخرة، خلال قيام لجنة الإعمار في المسجد الأقصى بأعمال صيانة في شبكة الكهرباء داخل القبة، وأعاقوا استمرار عملهم، وهددوا رئيس لجنة الإعمار بسام الحلاق باقتياده إلى أحد مراكز الاعتقال بالقدس.


يشار إلى أن مستوطنين برفقة ما تسمى جمعية "نساء من أجل الهيكل" واصلوا اليوم اقتحام الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسا بالمنطقة الشرقية منه.


وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين الوافدين للأقصى.

 

وفا

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