250 أسيرًا فلسطينيًا يبدؤون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام

الوكيل الإخباري - شرع جزء من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام.

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وجاء ذلك على لسان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة رام الله قال فيه إن 250 أسيرًا من الجهاد "سلّموا أسماءهم بصفتهم مضربين عن الطعام، وبعد سبعة أيام سيضرب 100 منهم عن الماء، وستنضم مجموعات من مختلف الفصائل للإضراب".



وتأتي هذه الخطوة رفضًا لاستمرار إجراءات عقابية فرضتها مصلحة السجون بحق أسرى الجهاد الإسلامي، عقب فرار 6 أسرى الشهر الماضي من سجن جلبوع بينهم 5 من معتقلي الحركة في إطار ما عرفت بعملية "نفق الحرية"، قبل أن تتمكن شرطة الاحتلال من القبض عليهم.