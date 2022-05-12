شقيق شيرين يطالب بلجنة تحقيق دولية بشأن ظروف استشهادها

الوكيل الاخباري - طالب أنطون أبو عاقلة شقيق الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، بلجنة تحقيق دولية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، للتحقيق بظروف استشهاد شقيقته.



وقال أنطون أبو عاقلة عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، لن نترك حق شيرين ونطلب تحقيق دولي شفافا.



وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة "المجرمين" في قضية استشهاد الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

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