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شهداء وجرحى خلال قصف إسرائيلي على بيت لاهيا والنصيرات فجر اليوم

السبت، 11-11-2023 07:22 ص

شهداء وجرحى خلال قصف إسرائيلي على بيت لاهيا والنصيرات فجر اليوم

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الوكيل الإخباري - استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم السبت، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر، إن طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية، قصفت بعدة صواريخ وقذائف منزل عائلة الكحلوت في مدينة بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين، وإصابة العشرات، إضافة إلى وجود العديد من المواطنين تحت الركام.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي على المنزل كان بدون سابق إنذار، الأمر الذي أدى لتسوية المنزل بالأرض، وإصابة واستشهاد العديد من المواطنين.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا مأهولا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين. وفا

 




 

 


 

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