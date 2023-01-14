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السبت، 14-01-2023 07:30 ص

شهيدان برصاص الاحتلال عند مدخل جبع جنوب جنين

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الوكيل الاخباري -استشهد، فجر اليوم السبت، شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين.

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والشهيدان هما، عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما)، وكلاهما من بلدة جبع.


وقالت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة، وأقامت حاجزا عسكريا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان، اطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها الشابان حمامرة وخليلية، عند مفرق جبع، ولاحقتهما حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار باتجاههما مجددا، ما أدى إلى استشهادهما.
وبارتقاء حمامرة وخليلية ترتفع حصيلة الشهداء إلى 12 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.


وفا


 




 

 


 

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