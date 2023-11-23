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الخميس، 23-11-2023 03:28 م

شهيد في رام الله يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 228

اسعاف


الوكيل الاخباري - استُشهد الفلسطيني خضر السيد علي علوان (46 عاما)، وأصيب آخران، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية برقة، شرق رام الله.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة عند جسر برقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال، وأُعلن في وقت لاحق عن استشهاد الفلسطيني علوان.


وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت شهيدا من قرية برقة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.


وارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 228 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



 




 

 


 

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