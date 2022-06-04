السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

القطاع التجاري: تخفيض التعرفة الكهربائية لن يؤثر على أسعار السلع

وفيات السبت 4-6-2022

نتائج عينات 35 حالة مشتبه بتسممها في جرش اليوم

718 مليون دينار عجز الميزان التجاري للمملكة مع منطقة التجارة العربية

صبيحات: 70 شهيدا في فلسطين منذ مطلع العام الجاري

الصحة العالمية تحذر من سلالة جديدة من كورونا أكثر فتكا لا تنفع معها اللقاحات

فرنسا تسجل 51 إصابة جديدة بجدري القرود

الفاو: العالم سيواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة

77 إصابة بجدري القرود ووضع مقلق في كندا

مرصد الزلازل الأردني يسجل هزتين أرضيتين صباح اليوم في الكويت وإيران

السبت، 04-06-2022 08:21 ص

صبيحات: 70 شهيدا في فلسطين منذ مطلع العام الجاري

المسجد الأقصى


الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين محمد صبيحات، إن عدد الشهداء وصل منذ مطلع العام الجاري إلى 70 شهيدا في جميع محافظات الوطن، وذلك بعد ارتقاء الفتى الشهيد عودة محمد عودة من قرية المدية غرب رام الله، قبل يومين.

اضافة اعلان


وأوضح صبيحات، في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، أن هذا العدد يشمل الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وداخل أراضي عام 1948.


ونوه إلى أن من بين هؤلاء الشهداء، 13 طفلا، (أقل من 18 عاما)، و5 سيدات.


وأشار إلى أن محافظة جنين شهدت العدد الأكبر من الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عدد شهداء هذه المحافظة 21 شهيداً، آخرهم الشهيد بلال عوض قبها، الّذي ارتقى الأربعاء الماضي.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ر

رغم خطورة وضعهما الصحي.. المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل شابا من جبع جنوب جنين

احتلال 1

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من بيت لحم

_118461198_hi000307853

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ee

استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب رام الله

5202127121829457927821

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

أخبار متعلقة
1c37fcaa-074a-486e-8974-54538d1af0f0

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في الخليل

Doc-P-422089-637895745699043447

اليونيسف تعلن استشهاد 13 طفلا فلسطينيا منذ مطلع العام

187154

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

1d2dbd53-272a-4f15-aaae-d860cf85ba75

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

جنود-الاحتلال-أثناء-اعتقالهم-لفلسطيني-في-الضفة-الغربية-أمس-ا-ف-ب-1

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

الاحتلال

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة