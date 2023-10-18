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بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

الأربعاء، 18-10-2023 12:03 م

صحفي غربي يفنّد الادعاءات الإسرائيلية حول قصف مستشفى "المعمداني"

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الوكيل الإخباري - نشر الصحفي روبرت ماكي سلسلة من المنشورات عبر منصة X كشف فيها تناقض الادعاءات الإسرائيلية، حول قصف "الجهاد الإسلامي" لمستشفى "المعمداني" في غزة.

وأعاد ماكي، نشر منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر X، وكتب: "تم تعديل هذه التغريدة فقط لإزالة الفيديو قدمته إسرائيل كدليل على أن مستشفى غزة قد تعرض للقصف بوابل من الصواريخ أطلقته المقاومة- على الأرجح بسبب مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" أريك تولر وقد لاحظت بالفعل أن المقطع تم تسجيله في حوالي الساعة الثامنة مساء بتوقيت فلسطين، أي بعد 40 دقيقة من قصف المستشفى".

كما نشر صورة تم التقاطها للمنشور قبل حذف الفيديو منه.

هذا وزعم الجيش الإسرائيلي بأنه لا يتحمل مسؤولية الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة، الذي خلف أكثر من 500 شهيدا، زاعما أن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع.

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وتم ترويج النفي الإسرائيلي عبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والجيش الإسرائيلي وعلى حساب إسرائيل الرسمي على منصة X، والتي تحدث عنها ماكي بأنه تم تعديلها.

 

RT

 




 

 


 

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