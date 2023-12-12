صحيفة أمريكية: الاحتلال بدأ بضخ ماء البحر في أنفاق غزة

الوكيل الإخباري - بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بضخ مياه البحر إلى مجمع الإنفاق الضخم التابع لحركة حماس في غزة، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على عمليات الجيش كجزء من جهد مكثف لتدمير البنية التحتية تحت الأرض التي تدعم عمليات حماس، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

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وقالت الصحيفة، إن خطوة إغراق الأنفاق بالمياه من البحر الأبيض المتوسط، والتي لا تزال في مرحلة مبكرة، هي مجرد واحدة من عدة تقنيات تستخدمها "إسرائيل" لمحاولة تطهير الأنفاق وتدميرها.



ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزير الأمن الإسرائيلي، أن "عملية الأنفاق سرية ولا يمكن التعليق بشأنها".



وذكر المسؤولون أن "غمر أنفاق حماس في غزة بمياه البحر من الممكن أن يستغرق أسابيع".



والأسبوع الماضي، قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن "إسرائيل" أكملت تركيب ما لا يقل عن 5 مضخات على بعد حوالي ميل من شمال مخيم الشاطئ للاجئين، من أجل نقل مئات آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة، وهو ما يعني أنها يمكن أن تغمر شبكة أنفاق بطول 300 ميل في غضون أسابيع.



ولفتت إلى أن الهدف هو محاولة دفع مقاتلي المقاومة، للخروج من الأنفاق، أو جعلها غير صالحة للعمل، عبر إغراقها بمياه البحر.