نائب من مصر يرد على تقرير تسليح "حماس" عبر أنفاق سيناء

الوكيل الإخباري- رد البرلماني المصري مصطفى بكري على توجيه وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات مباشرة لمصر بتسليح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، زاعمة أن معظم الأسلحة جاءت عبر الأنفاق من سيناء.





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وقال بكري في تدوينة له: "موقع إسرائيلي متشدد (بحدري حرديم) يدعي أن معظم ترسانة الأسلحة التي تمتلكها حماس جاءت من مصر، وتم تهريبها عبر الأنفاق من سيناء، وعبر الشاحنات التي تتحرك بين مصر وغزة".



وتابع بكري: "ماذا وراء هذه الإدعاءات، وماذا تعني هذه الاتهامات .. إنها استمرار لسياسة الاستفزاز وكيل الإتهامات التي لا تخفي أهدافها عن أحد".



وأشار البرلماني المصري إلى أن مواقف مصر واضحة ومعروفة للقاصي والداني، وسياسة جر الشكل لن تجد معنا فلتشربوا من البحر!".



وقال موقع "بحدري حرديم" المحسوب على التيار الديني اليهودي المتشدد في إسرائيل، إن معظم ترسانة "حماس" ضد إسرائيل جاءت من مصر.



وأضاف الموقع أن إسرائيل تمتلك قوات مسلحة بين الأكثر تطورا في العالم، كما تمتلك "حماس" اليوم أسلحة متطورة، وقد تم تهريب العديد من الأسلحة المضادة للدبابات إلى غزة عبر الأنفاق من سيناء في مصر إلى قطاع غزة، وعبر الشاحنات التي تتحرك بين مصر وغزة.



وأشار الموقع إلى أنه قبل سنوات، واجهت القوات الإسرائيلية الحجارة والزجاجات الحارقة التي ألقاها الفلسطينيون، أما هذه الأيام فيواجه الجيش الإسرائيلي أسلحة مثل الصواريخ الموجهة بالليزر والأسلحة المضادة للدبابات في غزة.

روسيا اليوم