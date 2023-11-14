الثلاثاء 14-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قانونية النواب تبدأ مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

جيش الاحتلال يطلب من سكان 3 بلدات في غزة إخلاء منازلهم فوراً

غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 11500

"القسام" تستهدف تحشدات للعدو بصواريخ قصيرة المدى

المياه تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول

إحداهما دبابة "القائد" .. كتائب القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية

الصحة في غزة ترد على ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى الرنتيسي

فيديو - دوي انفجار كبير سمع في إيلات

شخص يطعن آخر في عمان

الأونروا: ستكون هناك مجاعة بغزة ولا يوجد مياه صالحة للشرب

عاجل

غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 11500

الثلاثاء، 14-11-2023 01:12 م

نائب من مصر يرد على تقرير تسليح "حماس" عبر أنفاق سيناء

65533b864c59b72b9e75e583 (1)


الوكيل الإخباري- رد البرلماني المصري مصطفى بكري على توجيه وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات مباشرة لمصر بتسليح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، زاعمة أن معظم الأسلحة جاءت عبر الأنفاق من سيناء.

اضافة اعلان

وقال بكري في تدوينة له: "موقع إسرائيلي متشدد (بحدري حرديم) يدعي أن معظم ترسانة الأسلحة التي تمتلكها حماس جاءت من مصر، وتم تهريبها عبر الأنفاق من سيناء، وعبر الشاحنات التي تتحرك بين مصر وغزة".

وتابع بكري: "ماذا وراء هذه الإدعاءات، وماذا تعني هذه الاتهامات .. إنها استمرار لسياسة الاستفزاز وكيل الإتهامات التي لا تخفي أهدافها عن أحد".

وأشار البرلماني المصري إلى أن مواقف مصر واضحة ومعروفة للقاصي والداني، وسياسة جر الشكل لن تجد معنا فلتشربوا من البحر!".

وقال موقع "بحدري حرديم" المحسوب على التيار الديني اليهودي المتشدد في إسرائيل، إن معظم ترسانة "حماس" ضد إسرائيل جاءت من مصر.

وأضاف الموقع أن إسرائيل تمتلك قوات مسلحة بين الأكثر تطورا في العالم، كما تمتلك "حماس" اليوم أسلحة متطورة، وقد تم تهريب العديد من الأسلحة المضادة للدبابات إلى غزة عبر الأنفاق من سيناء في مصر إلى قطاع غزة، وعبر الشاحنات التي تتحرك بين مصر وغزة.

وأشار الموقع إلى أنه قبل سنوات، واجهت القوات الإسرائيلية الحجارة والزجاجات الحارقة التي ألقاها الفلسطينيون، أما هذه الأيام فيواجه الجيش الإسرائيلي أسلحة مثل الصواريخ الموجهة بالليزر والأسلحة المضادة للدبابات في غزة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_62a54b962a85bc650b7a2d3a5e7e9d41

جيش الاحتلال يطلب من سكان 3 بلدات في غزة إخلاء منازلهم فوراً

شهداء

غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 11500

999

"القسام" تستهدف تحشدات للعدو بصواريخ قصيرة المدى

11

إحداهما دبابة "القائد" .. كتائب القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية

8

الصحة في غزة ترد على ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى الرنتيسي

م

فيديو - دوي انفجار كبير سمع في إيلات

أخبار متعلقة
44444444444

رويترز: حماس مستعدة لحرب طويلة ولديها مخزون كاف من الأسلحة والصواريخ

376330_0

معلومات قد تعرفها لأول مرة عن شبكة الأنفاق السرية التي تستخدمها المقاومة

بب

الرئاسة الفلسطينية تتراجع عن تصريحات عباس حول حماس

372920

عباس: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

652c12ca42360415b920650c

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

555

بيان صادر عن حركة المقاومة الاسلامية حماس