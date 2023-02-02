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الخميس، 02-02-2023 07:22 ص

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، عدة مواقع في قطاع غزة.

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وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ موقعاً وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار مادية في بعض منازل وممتلكات الفلسطينيين المحاذية له.


كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين موقعاً في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى خسائر مادية في المكان المستهدف، دون أن يسجل وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.


واستهدفت طائرات الاحتلال موقعا شمال بلدة بيت لاهيا، وأراض زراعية شمال ووسط القطاع.

 

وفا


 




 

 


 

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