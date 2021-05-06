عائلات الشيخ جراح ترفض إبرام أي اتفاق مع المستوطنين

الوكيل الإخباري - أبلغ أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة محاكم الاحتلال، اليوم الخميس، رفضهم إبرام أي اتفاق مع المستوطنين بعد أن أمهلتهم محكمة الاحتلال العسكرية، يوم الأحد الماضي حتى اليوم لإبرام اتفاق مع المستوطنين حول ملكية الأرض والمنازل الواقعة في الحي والتي يهدد الاحتلال بإخلاء ساكنيها في أي لحظة.

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وقال محامي أهالي المنازل المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح سامي ارشيد، "قدمنا للمحكمة إشعارا بأن الأطراف لم يتوصلوا لتسوية ونحن بانتظار قرار المحكمة الذي قد يصدر في أية لحظة اليوم وربما يؤجل لوقت لاحق".



وأضاف ان الأهالي قدموا أيضا طلبا جديدا بالاستئناف لتقديم بيانات جديدة حول القضية من أجل تثبيت ملكية الأراضي لأهالي الشيخ جراح.

المصدر : وفا