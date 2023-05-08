عشرات المستوطنين المتطرفين بقيادة الحاخام غليك يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود بقيادة الحاخام المتطرف وعضو الكنيست السابق يهودا غليك، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن المستوطنين بقيادة غليك اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته منذ الصباح الباكر على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية عند أبوابه وساحاته المختلفة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.



وأضافت، أن شرطة الاحتلال عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيقت عليهم.



بترا

