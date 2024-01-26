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غزة تحت المطر.. المنخفض الجوي يؤزم الوضع المعيشي في القطاع

عاجل

محكمة العدل الدولية: سنفرض إجراءات طارئة في قضية الابادة الجماعية ضد إسرائيل

الجمعة، 26-01-2024 01:33 م

غزة تحت المطر.. المنخفض الجوي يؤزم الوضع المعيشي في القطاع

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الوكيل الإخباري - حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن الطقس البارد والممطر في غزة يهدد بجعل القطاع الذي مزقته الحرب "غير صالح للعيش على الإطلاق".اضافة اعلان


وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي: "إننا قلقون جدا أيضا إزاء تأثير الطقس الممطر والبارد في غزة".

وأضاف: "إنه أمر متوقع تماما في هذا الوقت من السنة، ويهدد بجعل الوضع غير الصحي أصلا غير صالح لحياة الناس على الإطلاق. ومعظمهم ليس لديه ما يكفي من الملابس أو الأغطية".

كما أعلن الدفاع المدني بغزة أن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم، وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإدخال أجهزة ومعدات إنقاذ لقطاع غزة بشكل عاجل.

 




 

 


 

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