فلسطينيون يعيدون دفن جثامين شهداء تم نبشها في مقبرة بغزة

الوكيل الاخباري - أعاد فلسطينيون دفن جثامين شهداء نبشت من قبورها في مقبرة بمدينة غزة، في المنطقة التي ينفذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا منذ نهاية أكتوبر ، بحسب ما أظهر فيديو لوكالة فرانس برس.



أظهرت اللقطات التي تم تصويرها في مقبرة حي التفاح، جثامين الشهداء التي نبشت في أكفانها وسط أكوام من التراب.

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وتبدو جثامين أخرى مدفونة جزئيًا، بين شواهد مقلوبة في المقبرة الصغيرة المحاطة بالمباني، حيث تبدو على الأرض بوضوح علامات جنازير الدبابات.



وقال أحدهم بعد أن عرف عن نفسه على أنه أحد أفراد عائلة العليوة من دون ذكر اسمه الأول أنه تم نبش جميع القبور.



وعلى الرغم من أنه لم يشاهد ما حصل للجثامين، قال الرجل "قام الاحتلال بدهسهم بجرافاته، لم نجد سوى عدد قليل من جثث الشهداء أما الباقي فهم مجهولو الهوية، وكما ترون هذا العمل البربري الذي لم يراعِ حرمة الأديان السماوية جميعها ولا أي حق من حقوق الإنسان".

