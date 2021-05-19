فشل الاحتلال بمحاولة اغتيال القائد العام لكتائب القسام 'الضيف'

الوكيل الإخباري - أقر جيش الاحتلال، صباح الأربعاء، ما نشرته وسائل إعلام عبرية، ليلة أمس، بفشله مرتين في اغتيال محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس خلال العملية العسكرية بقطاع غزة.

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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها المتحدث باسم جيش الاحتلال العميد هيدي زيلبرمان، بحسب صحيفة الاحتلال "يديعوت أحرونوت" العبرية.



وقال زيلبرمان إن جيش الاحتلال حاول مرتين خلال العملية الحالية بالقطاع استهداف الضيف دون جدوى.



وحاول جيش الاحتلال من عدة زوايا و بأسلحة مختلفة من الجو مهاجمة موقع سري وعميق تحت الأرض حيث تواجد محمد الضيف دون أن يتمكن من تحقيق هدفه، بحسب المصدر ذاته.



وبذلك يكون قائد القسام قد نجا من سبع محاولات اغتيال تراكمية على مر السنين، وفق المتحدث باسم جيش الاحتلال.

الأناضول