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شهادات مروّعة عن عمليات تعذيب وتهجير بالقوة في قطاع غزة

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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراحه بمعارك في قطاع غزة

الثلاثاء، 12-12-2023 06:58 ص

شهادات مروّعة عن عمليات تعذيب وتهجير بالقوة في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ "إسرائيل" تنفذ نهج تهجير المدنيين بارتكاب المجازر المروّعة في مدينة غزة وشمالها بعمليات قتل ميداني واعتقالات عشوائية تعسفية تطال النساء والتنكيل بهن.

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وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد حملات التنكيل المتعمدة والاعتقالات التي تطال مئات المدنيين منذ عدة أيام لنازحين في مراكز إيواء، ومن داخل منازل سكنية وسط انتهاكات مروعة ترافق ذلك.


وأشار إلى أنّ المعتقلين يتم تجريدهم من ملابسهم وتقييد أيديهم، والتنكيل بهم بما في ذلك إجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، وتعرضهم للضرب المبرح والمضايقة والطقس القاسي والحرمان من الضروريات الأساسية.


ووثّق المرصد الأورومتوسطي استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي معتقلين كدروع بشرية لاقتحام المنازل السكنية والفتحات التي يعتقد أنها أنفاق أرضية في عدة مناطق يتوغل بها برياً.


وقال إنّ جيش الاحتلال الاسرائيلي فجرت منازل سكنية في أطراف أحياء لزيتون والتفاح والشجاعية في مدينة غزة بعد اقتحامها بوحشية والاعتداء بالضرب على الذكور فيها وتعريتهم من ملابسهم.


كما تلقى المرصد إفادات عن اعتقالات لفتية وشبان وهم ينزفون وجرحى بفعل استهدافهم بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر وعمليات التعذيب والضرب المبرح، إلى جانب عمليات سرقة للممتلكات المنازل المستهدفة.


ووثقت إفادات لفريق الأورومتوسطي، اقتحاماً وحشياً نفذه جيش الاحتلال الاسرائيلي لمنزل عائلة (أبو زور) في حي (الزيتون) جنوب مدينة غزة يوم الجمعة الماضي 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد حصار العشرات منهم لأيام.


وقالت السيدة "غصون أبو زور" لفريق الأورومتوسطي، إنّ جيش الاحتلال حاصرتهم داخل المنزل لمدة 12 يوما، ثم باغتتهم بإطلاق قذائف على باب منزلهم واقتحامه بإطلاق الرصاص ما أوقع عدة إصابات في صفوف المتواجدين فيه.


وذكرت أنّه تم إطلاق النار على الرجال وتعريتهم واعتقالهم جميعا مع النساء والأطفال، وأثناء إخراجهم بالشاحنات قاموا بدهس عدد من القتلى كانوا ملقين في محيط المنازل.


كما أظهرت إفادات باقتحام مماثل من جيش الاحتلال لمنزل "عودة" من حي (الزيتون) واعتقال 13 فردا من داخله واستجوابهم وتعذيبهم أمام نسائهم ومن ثم إخراج جميع أفراد العائلة بالقوة ونسف المنزل بتفجيره.


وبحسب الإفادات تم إجبار النساء على المشي سيراً على الأقدام باتجاه جنوب قطاع غزة، فيما تم احتجاز الرجال على مدار يومين تعرضوا خلالها للتعذيب والتنكيل الشديدين، قبل أن يتم الإفراج عن اثنين منهم وكلاهما مسنين وهما بحالة صحية شديدة السوء بينما لا يزال مصير بقية المعتقلين مجهولاً.


وأدان المرصد الأورومتوسطي بشدة ما يرافق اعتقالات جيش الاحتلال العشوائية من انتهاكات مروّعة بحق نساء وفتيات عبر الاعتداء عليهن بالضرب وتهديدهن بالاغتصاب واعتقال بعضهن.


ووثّق المرصد اعتقال عدد كبير من النساء من مناطق متفرقة في مدينة غزة وشمالها، من بينهن الفتاة "ف.ب" التي تم رصد نقلها في ظروف غير آدمية على متن شاحنة مع رجال تم تعريتهم.


 




 

 


 

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