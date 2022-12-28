الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

ضبط 6 مروجين للمخدرات في 3 قضايا بعمّان ومعان

حنيفات: 70% نسبة تجميع السدود خلال المنخفض

الصحة العالمية تحذر من دفعة ملوثة لدواء يستخدم في علاج السرطان في بلدين عربيين

اعلان صادر عن وحدة الشؤون المالية في الجامعة الهاشمية

مصدر: أسعار المحروقات للشهر المقبل لن تصدر اليوم ولجنة التسعير ستجتمع السبت القادم

تقرير دولي: أقل نمو عالمي منذ 20 عاماً سيكون في 2023 و 5 مؤشرات سيشهدها الاقتصاد

دبي وأسطنبول وشرم الشيخ وجهات الأردنيين المفضلة في رأس السنة

هيئة الطاقة: السقوف السعرية للمحروقات لن تكون دائمة

محكمة صلح عمّان تختتم بينات النيابة العامة بحادثة اللويبدة

بعد صدمات 2022 .. الاقتصاد العالمي سيدفع الثمن وعام قاتم في 2023

الأربعاء، 28-12-2022 01:08 م

فلسطين .. الحكم على مقدسي والإفراج عن آخرين بشرط الحبس المنزلي

صصص


الوكيل الإخباري - حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، يوم الأربعاء، على الشاب علاء توفيق أبو تاية (23 عامًا) من بلدة سلوان، بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرًا.

اضافة اعلان


وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود بأن محكمة الاحتلال فرضت على الشاب أبو تاية غرامة مالية بقيمة 1500 شيكل.


وأشار إلى أن المحكمة قدمت عام 2021 ضد الشاب أبو تاية لائحة اتهام تضمنت ادعاء "إلقاء الحجارة والزجاجات" خلال مواجهات في بلدة سلوان عام 2017
وكان أبو تاية أصيب في عام 2017 برصاصة اخترقت الأمعاء واستقرت في منطقة الحوض أثناء سيره في البلدة، وما يزال يعاني من أوجاع دائمة حتى اليوم.


وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الفتيين محمد شادي سمرين، ومدحت منصور زاهدة بشرط الحبس المنزلي لمدة 3 أيام، علمًا أنهما اعتقلا الاثنين، عقب اقتحام منزليهما في سلوان.

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خ

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في "وادي سعير" شمال الخليل

اسعاف 5

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

اقصى 4

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

قققققققق

حماس تنفي ما تناقلته وسائل إعلام عبرية حول التقدم بصفقة التبادل

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مخيم الأمعري

احتلال9

الاحتلال يستهدف الصيادين والأراضي الزراعية جنوب غزة

أخبار متعلقة
ض

الاحتلال يعتقل ستة شبان من القدس

05116286034005970045115318151020

الاحتلال يعتقل شابين من شعفاط ويمدد اعتقال خمسة فتية من سلوان

akmWz

سلطات الاحتلال تصدر قرارا بهدم بناية سكنية في سلوان

9999

3 شهداء و 149 معتقلا بالقدس في الشهر الماضي

د

الاحتلال يهدم منشأتين بالقدس

ز

الاحتلال يحكم بالسجن على 4 مقدسيين