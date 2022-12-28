فلسطين .. الحكم على مقدسي والإفراج عن آخرين بشرط الحبس المنزلي

الوكيل الإخباري - حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، يوم الأربعاء، على الشاب علاء توفيق أبو تاية (23 عامًا) من بلدة سلوان، بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرًا.

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وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود بأن محكمة الاحتلال فرضت على الشاب أبو تاية غرامة مالية بقيمة 1500 شيكل.



وأشار إلى أن المحكمة قدمت عام 2021 ضد الشاب أبو تاية لائحة اتهام تضمنت ادعاء "إلقاء الحجارة والزجاجات" خلال مواجهات في بلدة سلوان عام 2017

وكان أبو تاية أصيب في عام 2017 برصاصة اخترقت الأمعاء واستقرت في منطقة الحوض أثناء سيره في البلدة، وما يزال يعاني من أوجاع دائمة حتى اليوم.



وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الفتيين محمد شادي سمرين، ومدحت منصور زاهدة بشرط الحبس المنزلي لمدة 3 أيام، علمًا أنهما اعتقلا الاثنين، عقب اقتحام منزليهما في سلوان.



صفا

