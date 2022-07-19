فلسطين: وفاة طفلة من خان يونس وفتاة من الخليل في حادثي سير

الوكيل الإخباري- لقيت طفلة (4 أعوام) من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفتاة (18 عاما) من الخليل مصرعهما اليوم الثلاثاء، في حادثي سير.



وأفادت مصادر طبية في فلسطين بأن طفلة تبلغ من العمر (4 أعوام) من سكان الحي الهولندي غرب خان يونس، توفت بعد وصولها لمجمع ناصر الطبي متأثرة بإصابتها جراء حادث سير وقع غرب المحافظة.



كما توفيت طالبة في مرحلة الثانوية العامة تبلغ من العمر (18 عاما) متأثرةً بجروح أصيبت بها الأسبوع الماضي، جراء تعرضها لحادث سير بمدينة دورا جنوب الخليل.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطالبة المذكورة تعرضت لحادث سير ذاتي أثناء قيادتها مركبة غير قانونية بعد انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة، ما أدى لإصابتها بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى الأهلي بالخليل، وأعلن الأطباء عن وفاتها اليوم.

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