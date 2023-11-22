فيديو- الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة بالضفة وينفذ حملة اعتقالات

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم بالضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين.



وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الفلسطينيين الذين تصدوا للقوات المقتحمة.



يأتي ذلك بالتزامن مع عدة اقتحامات وعمليات نفذها جيش الاحتلال في الضفة فجر اليوم، أبرزها في طولكرم حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بقصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال منزلا في المخيم.

اضافة اعلان