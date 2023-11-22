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الأربعاء، 22-11-2023 08:28 ص

فيديو- الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة بالضفة وينفذ حملة اعتقالات

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم بالضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الفلسطينيين الذين تصدوا للقوات المقتحمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع عدة اقتحامات وعمليات نفذها جيش الاحتلال في الضفة فجر اليوم، أبرزها في طولكرم حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بقصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال منزلا في المخيم.

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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

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الجهاد الإسلامي تضع شرطاً لتحرير الأسرى الإسرائيليين غير المدنيين

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وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

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