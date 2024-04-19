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الجمعة، 19-04-2024 01:32 م

وزراء إسرائيليون ينتقدون تصريحات بن غفير بشأن ضرب إيران

بن


الوكيل الاخباري - ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن كبار وزراء الحكومة غاضبون جدا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد وصفه الهجوم المنسوب إلى إسرائيل على إيران بأنه "مهزلة".اضافة اعلان


وحسبما نقل "واينت" عن  الوزراء، فقد اعتبروا أن "بن غفير تسبب في أضرار كبيرة لإسرائيل"، وأن سلوكه "صبياني وغير مسؤول"، وأضافوا "الرجل يهلوس".

وكتب زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي يائير لابيد عبر منصة "إكس": "لم يحدث من قبل أن يتسبب وزير في المجلس الوزاري الأمني المصغر بمثل هذا الضرر الجسيم لأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية".

وأضاف: "في تغريدة لا تغتفر تتضمن كلمة واحدة، نجح بن غفير في جعل إسرائيل موضع سخرية وفضحها (في كل مكان) من طهران إلى واشنطن".

 




 

 


 

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