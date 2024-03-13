فيديو - جيش الاحتلال: إصابة جنديين بعملية طعن في القدس

الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بوقوع محاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز النفق في القدس، وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على الشاب الفلسطيني المنفذ.

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وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إصابة جنديين إسرائيليين بعملية الطعن.

من جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية وصل إلى حاجز النفق وهو يستقل دراجة كهربائية وترجل منها ونفذ عملية الطعن.