الإثنين 19-02-2024
الوكيل الاخباري
 

المالكي: الإبادة الجماعية بغزة نتيجة لعدم محاسبة إسرائيل

حماس: فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة يدفعه لادعاء إنجازات وهمية

التعامل مع 30 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

السعودية : ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش بينهم وافد بتأشيرة زيارة

الاحتلال اعتقل 7100 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الإمارات ومصر يعزيان بوالد الأميرة رجوة

التربية توضح حول صرف مستحقات المشاركين بتكميلية التوجيهي

إعلان الكشوفات التنافسية لعام 2024 - رابط

إسرائيل تتوقع مواصلة العمليات بغزة لـ8 أسابيع أخرى

العفو الدولية: على إسرائيل إنهاء احتلالها لفلسطين

الإثنين، 19-02-2024 11:55 ص

الاحتلال اعتقل 7100 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

احتلال 5


الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 7100 معتقل فلسطيني.

اضافة اعلان


وأوضحت في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون، حيث تركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، والقدس.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

المالكي: الإبادة الجماعية بغزة نتيجة لعدم محاسبة إسرائيل

ااااااا

حماس: فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة يدفعه لادعاء إنجازات وهمية

e33a2c3f8b71ffc7ca2642bf1350a78d

خارجية أيرلندا: العالم مصدوم من مستوى اللاإنسانية في غزة

توغل1

إسرائيل تتوقع مواصلة العمليات بغزة لـ8 أسابيع أخرى

جرحى

العفو الدولية: على إسرائيل إنهاء احتلالها لفلسطين

شهداء

شهداء وجرحى إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

أخبار متعلقة
نن

شرطة الاحتلال تعتدي بالضرب على شبان في القدس

اورد

أردوغان: نسعى لتشكيل موقف إسلامي ضد الظلم الإسرائيلي

شعار حماس

حركة حماس تصدر بياناً عاجلاً وتُحذر

1

الرئيس الأرجنتيني يعلن نقل سفارة بلاده في الكيان للقدس

ج

الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة الشهر الماضي

1706876881115 (1)

13 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك