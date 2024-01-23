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الثلاثاء، 23-01-2024 02:55 م

فيديو- شهادة مروعة من خانيونس: زوجي وابنتي استُشهدا حرقا على يد جنود الاحتلال

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الوكيل الإخباري- في شهادة مروعة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة، أفادت امرأة من مدينة خانيونس، باستشهاد طفلتها وزوجها حرقا بعد إشعال الاحتلال النيران في خيمة نزوحهم في منطقة المواصي غرب خانيونس ليلة أمس الإثنين.

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وأوضحت والدة الطفلة، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي : نزلت النار علينا واشتعلت الخيمة، ابنتي كانت بقربي واشتعلت فيها النيران ولم أستطع إخمادها إلى أن تفحمت، وزوجي اشتعلت به النيران وتفحم واستُشهد على إثرها.


وأضافت، وهي تشير إلى طفلتها على سرير في أحد مستشفيات القطاع، خرجنا من الخيمة ونحن مشتعلون بالنيران، وهذه هي ابنتي وآثار الحروق في يديها ووجهها وكل أنحاء جسدها، وأنا تعرضت لحروق في يدي حتى ظهرت عظامي.

 

 


 




 

 


 

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