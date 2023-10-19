فيديو - صدمة طفل فلسطيني استيقظ على صوت القصف الإسرائيلي

الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو مدى الرعب وهول الصدمة التي عاشها الطفل محمد من قطاع غزة بعد أن استيقظ على صوت قصف من طرف الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب له في حالة من الفزع وارتجاف مستمر بجميع أطرافه.

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ورغم كل مزاعم قوات الاحتلال باستهداف مسلحي عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فإن ما يجري على أرض الواقع يدحض مزاعمها، إذ يسقط يوميا مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الذين تستهدفهم وهم في منازلهم، أو المساجد وحتى المستشفيات.