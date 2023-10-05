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إصابة 5 جنود إسرائيليين خلال اقتحام طولكرم

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الخميس، 05-10-2023 11:22 ص

إصابة 5 جنود إسرائيليين خلال اقتحام طولكرم

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الوكيل الاخباري - أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الخميس، بإصابة خمسة جنود إسرائيليين من وحدة المستعربين في "حرس الحدود" خلال اقتحام مدينة طولكرم، فجرا، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة.

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وكانت قوة خاصة جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا العيارات النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.


بدورها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصرها اكتشفوا قوة خاصة في طولكرم، وأوقعوها في كمين.


وقالت الكتائب في بيان إن عناصرها فجروا عددا من الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكا من نقطة الصفر مع جنود الاحتلال، موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة أجبرتهم على الانسحاب.


بترا


 




 

 


 

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