فيديو ... ظهور جسم غريب في سماء فلسطين

الوكيل الإخباري - تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر جسما غريبا لامعا في سماء فلسطين ظهر بحدود الساعة الثالثة فجرا اليوم الأربعاء.



وقد نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جسما غريبا في سماء شمال قطاع غزة وسط تساؤلات حول ماهية هذا الجسم وما هي طبيعته.

اضافة اعلان



من جانبها رجحت وسائل إعلام فلسطينية بأن يكون الجسم المضيء الذي شوهِد في سماء فلسطين هو قمر صناعي أطلقه الاحتلال وأن الإطلاق جاء من خلال صاروخ يحمل القمر الصناعي “Ofek 13” المتخصص بالتجسس. وكالات

