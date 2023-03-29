فيديو ... ظهور جسم غريب في سماء فلسطين

الوكيل الإخباري - تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر جسما غريبا لامعا في سماء فلسطين ظهر بحدود الساعة الثالثة فجرا اليوم الأربعاء.
وقد نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جسما غريبا في سماء شمال قطاع غزة وسط تساؤلات حول ماهية هذا الجسم وما هي طبيعته.
ظهور جسم غريب في سماء— NEWS24 (@NEWS24_KW) March 28, 2023
شمال قطاع #غزة الآن pic.twitter.com/rBnDCcDIHK
من جانبها رجحت وسائل إعلام فلسطينية بأن يكون الجسم المضيء الذي شوهِد في سماء فلسطين هو قمر صناعي أطلقه الاحتلال وأن الإطلاق جاء من خلال صاروخ يحمل القمر الصناعي “Ofek 13” المتخصص بالتجسس. وكالات
جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخ يحمل القمر الصناعي "Ofek 13" المتخصص بالتجسس. pic.twitter.com/os3hJIT6Z5— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 29, 2023