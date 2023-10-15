فيديو قديم لأبو عبيدة يرد على توعدات الاجتياح البري لغزة يعود للواجهة مجدداً - شاهد

الوكيل الإخباري - اعاد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو للناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، والذي تم تسجيله في عام 2014. يرد من خلاله على التهديدات بالاجتياح البري التي أطلقها حينها رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعلون.

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في التفاصيل، رد أبو عبيدة على التهديدات الإسرائيلية بالاجتياح البري في عملية سابقة للمقاومة الإسلامية بعنوان "العصف المأكول". قائلاً : "يتوعدنا يعلون بالحرب البرية... اتتوعدنا بما ننتظر، يا ابن اليهودية؟... إن غزة تنتظركم تحمل الموت الزؤام .. سيرى العالم جماجم جنودكم يدوسها اطفال غزة باقدامهم الحافية ، وسنجعل منها فرصة الأمل المنشود لأسرانا"



وفي الوقت الحالي، يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، نتنياهو، بالاجتياح البري لقطاع غزة بهدف القضاء على حركة حماس، مما أثار سخرية العديد من الفلسطينيين وتوعدوه برد قاسي."