الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الامن العام : إجراء عملية ولادة طارئة بمحطة أمنية

أمير قطر يعيد نشر تغريدة لـ السيسي ويرفقها بتعليق

البيت الأبيض يلمح إلى مصير نتنياهو الحتمي ما إن تضع الحرب أوزارها

إسرائيل تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

حادث سير على شارع الـ (100)

بايدن : لن نتخلى عن حل الدولتين

إسرائيل تتسلم قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم

تدهور "ملاحة" اصطدمت بحيوان على طريق وادي عربة

مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين

عاجل

إسرائيل تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة

الإثنين، 27-11-2023 08:33 ص

في اليوم 52 من الحرب: الهدنة في يومها الأخير واحتمالات التمديد ليومين إضافيين قائمة

0020


الوكيل الإخباري - دخلت الهدنة بين المقاومة والاحتلال يومها الرابع والأخير، وسط آمال بتمديدها ليومين إضافيين.

اضافة اعلان


وأطلقت كتائب القسام يوم أمس، سراح 17 أسيراً بينهم 13 إسرائيليا وروسي و 3 من العمال التايلنديين.


ونجحت كتائب القسام في إتمام عملية التبادل بمدينة غزة، على خلاف اليومين الأول والثاني، التي جرت في جنوب القطاع.

ونُقل الاسرى عبر الصليب الأحمر إلى الحدود الشرقية للقطاع، فيما أفرج الاحتلال عن 39 اسيراً فلسطينياً، بينهم أول أسير من قطاع غزة، في عملية التبادل، وهو الطفل علاء فتحي أبو سنيمة من سكان رفح، والذي وصل إلى قطاع غزة بعد تسليمه من الصليب الأحمر لعائلته.

ومن المتوقع في اليوم الرابع الإفراج عن 11 إسرائيلياً يقابلهم 33 أسيراً فلسطينياً.

معا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5Dq6s

مستعمرون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في سلفيت

0x0-1680718983995

أمير قطر يعيد نشر تغريدة لـ السيسي ويرفقها بتعليق

6202227103830203259778

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من نابلس

172010035-1698594778

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستولي على مركبة في بيت لحم

65636757423604045a5c60cb

البيت الأبيض يلمح إلى مصير نتنياهو الحتمي ما إن تضع الحرب أوزارها

112023692951330950665

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في جنين

أخبار متعلقة
1

القسام تصدر بيان : دمرنا 4 آليات صهيونية منذ فجر اليوم الاثنين

99-1

27 شهيداً جراء قصف إسرائيلي على مناطق عدة بغزة

CyTSr

القسام : دمرنا دبابة صهيونية متوغلة شمال غرب غزة

22

مفاجأة حول قتل جنود الاحتلال في غزة

62737914_101

مسؤول امريكي : ندعو إسرائيل لتفعيل الهدنة الإنسانية والالتزام بالقانون الإنساني الدولي

1698673765518

4 شهداء و40 جريحاً جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة اليوم