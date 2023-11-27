في اليوم 52 من الحرب: الهدنة في يومها الأخير واحتمالات التمديد ليومين إضافيين قائمة

الوكيل الإخباري - دخلت الهدنة بين المقاومة والاحتلال يومها الرابع والأخير، وسط آمال بتمديدها ليومين إضافيين.

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وأطلقت كتائب القسام يوم أمس، سراح 17 أسيراً بينهم 13 إسرائيليا وروسي و 3 من العمال التايلنديين.



ونجحت كتائب القسام في إتمام عملية التبادل بمدينة غزة، على خلاف اليومين الأول والثاني، التي جرت في جنوب القطاع.



ونُقل الاسرى عبر الصليب الأحمر إلى الحدود الشرقية للقطاع، فيما أفرج الاحتلال عن 39 اسيراً فلسطينياً، بينهم أول أسير من قطاع غزة، في عملية التبادل، وهو الطفل علاء فتحي أبو سنيمة من سكان رفح، والذي وصل إلى قطاع غزة بعد تسليمه من الصليب الأحمر لعائلته.



ومن المتوقع في اليوم الرابع الإفراج عن 11 إسرائيلياً يقابلهم 33 أسيراً فلسطينياً.

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