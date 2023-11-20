في يومهم العالمي.. 5500 طفل شهيد بغزة منذ بدء الحرب

الوكيل الإخباري- قدمت وزارة التربية الفلسطينية -بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل- أرقاما عن ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 5500 طفل، بينهم 3000 طالب في الحرب على غزة.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي بشكل همجي على قطاع غزة لليوم الـ45 على التوالي، مستهدفاً منازل ومدارس تؤوي مدنيين، بينهم نساء وأطفال، في ظل غياب تام للمنظمات الحقوقية ودول تدعي دعم حقوق الإنسان وتطلق اياما عالمية للتذكير بها .

اضافة اعلان

يذكر انه اطلق يوم الطفل العالمي في عام 1954 كمناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الثاني /نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز الترابط الدولي وإشعال الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم وحفظ حقوقهم .



ويعتبر 20 تشرين الثاني/نوفمبر يومًا مهمًا نظرًا لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، وكذلك اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989. ومنذ عام 1990، يُحتفى باليوم العالمي للطفل كذكرى سنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة لإعلان حقوق الطفل والاتفاقية المتعلقة بها

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا



