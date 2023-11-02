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الدفاع المدني في غزة: 15 شهيدا بسبب استهداف الاحتلال لمخيم البريج وأعداد كبيرة في عداد المفقودين

الخميس، 02-11-2023 03:14 م

الأونروا تعلن استشهاد 70 من موظفيها منذ بدء عملية طوفان الاقصى

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الوكيل الإخباري- اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) استشهاد 70 من موظفيها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 70 من معاونيها في قطاع غزة استشهدوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داعية مجددا إلى وقف إطلاق النار في غزة في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

 

وأوضحت الوكالة الأممية استشهاد أكثر من 70 من معاونيها "مع عائلاتهم في غالب الأحيان" منذ اندلاع الحرب، لكن مديرها فيليب لازاريني أكد لدى دخوله القطاع أمس الأربعاء "ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة".





 




 

 


 

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