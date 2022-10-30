قتيل وإصابة 5 مستوطنين بإطلاق نار قرب مستوطنة بالخليل واستشهاد المنفذ

الوكيل الإخباري - استشهد محمد كمال الجعبري برصاص الاحتلال بعدما أطلق النار صوب 6 مستوطنين ليلقى أحدهم مصرعه ويصيب الآخرين بجراح الليلة في عملية إطلاق نار على مدخل المستوطنة اليهودية وسط الخليل، فيما أصيب مسعف من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص الاحتلال.

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وفي التفاصيل، ذكر الإسعاف الإسرائيلي أنه عالج 6 مصابين في العملية التي وقعت على مدخل مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، أحدهم في حال الخطر الشديد بالإضافة لإصابة أخرى متوسطة.



وذكر الإسعاف الإسرائيلي أنه جرى استهداف المهاجم الجعبري الذي يتهمه الاحتلال بالانتماء لكتائب القسام واستشهد في المكان.



صفا