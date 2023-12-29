قلق أميركي بشأن تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية

الوكيل الاخباري -

قال المنسق السياسي في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، جون كيلي إن بلاده تشاطر القلق بشأن "التزايد الحاد" بالعنف من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والعدد "غير المسبوق" من الشهداء الفلسطينيين هناك وكذلك في غزة.

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وقال كيلي أمام مجلس الامن الدولي الذي ناقش القضية الفلسطينية، اليوم الجمعة، "نحن نعلم أن عام 2023 كان العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية" مضيفا أن: "الولايات المتحدة تواصل التأكيد للحكومة الإسرائيلية على أهمية منع عنف المستوطنين المتطرفين وكذلك التحقيق ومحاسبة أولئك الذين يعلقون على أعمال العنف".

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