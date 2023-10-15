"كتائب القسام ترحب بكم ".. المقاومة تخط شعارات على مبنى فرقة اسرائيلية

الوكيل الإخباري- خطت كتائب القسام شعارات داخل احد مباني "فرقة غزة" العسكرية بجيش الاحتلال .

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وبالتفاصيل وثقت الصورة التي نقلتها قناة 12 العبرية ، شعار كتبته كتائب القسام على احد جدران مباني فرقة غزة :" كتائب القسام ترحب بكم " وذلك بعد تدمير مقر فرقة غزة العسكري وقتل وأسر الجنود.

يذكر ان "فرقة غزة" فرقة عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحمل الرقم "643"، وتعمل تحت إمرة المنطقة العسكرية الجنوبية، ومقرها قاعدة رعيم التي تبعد عن قطاع غزة 7 كيلومترات، وتكمن مهمتها في حراسة الحدود المتاخمة لقطاع غزة وإدارة عمليات الاغتيال وتدمير الأنفاق التي تكتشفها في غلاف غزة، وتضم لواءين: شمالي وجنوبي.

وكانت قد أعلنت كتائب عز الدين القسام في أول يوم من العملية (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) أن "فرقة غزة" سقطت بكاملها





