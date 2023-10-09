الاحتلال يكشف هويات 11 ضابط كبير قتلوا في معارك الغلاف

الوكيل الاخباري - كشف الاحتلال الليلة الماضية النقاب عن أسماء 11 ضابطاً رفيع المستوى قتلوا في المعارك الدائرة في غلاف غزة منذ السبت.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 11 ضابطاً رفيع المستوى قتلوا في المعارك التي خاضها مقاتلون من كتائب القسام في المواقع والكيبوتسات بغلاف غزة وفيما يلي أسماء الضباط القتلى :



- العميد يهوناتان شتاينبرغ : قائد لواء الناحال ، ويبلغ من العمر 42 عاماً ، حيث كان في طريقه الى مناطق الاشتباك بمنطقة "اشكول" وذلك قبل إطلاق مسلح النار تجاهه قريباً من كيبوتس "كيرم شالوم" فأرداه قتيلاً ، حيث شغل عدة مناصب من بينها مسؤول منطقة رام الله.



- العميد روعي ليفي – قائد الوحدة متعددة المهام ، يبلغ من العمر 44 عاماً ، حيث سبق وأن أصيب في حرب الفرقان عام 2014 ، بينما قتل في المعارك التي دارت حول مقر قيادة فرقة غزة في الغلاف.



- العقيد يهوناتان تسور – تقطن عائلته مستوطنة "كدوميم" غربي نابلس وهو قائد كتيبة الاستطلاع في لواء الناحل ، ويبلغ من العمر 33 عاماً.



- النقب أور ران – قائد فرقة في وحدة المستعربين "دفدفان" ، ويبلغ من العمر 29 عاماً وقتل في الاشتباكات التي دارت في كيبوتس كفار عزا في الغلاف.

- ارائيل بن موشي – قائد فصيل في وحدة هيئة الأركان الخاصة ، يبلغ من العمر 27 عاماً.



- النقيب أمير سكوري – يعيش في القدس وهو جندي في وحدة هيئة الأركان ، ابن 31 عام.



- الملازم أول شيلا كوهن – ضابط في وحدة "شلداغ" الخاصة ويبلغ من العمر 24 عاماً .



- النقيب تال غروشكا – قائد فصيل في الوحدة 931 التابعة للواء الناحال ، ابن 35 عاماً.



- المقدم عيدو يهوشع – قائد فصيل في مدرسة تدريب القوات الجوية الخاصة ، إبن 27 عاماً.



- النقيب شلومو تسيرينغ – مسئول فصيل في وحدة "عوكيتس" الخاصة ، إبن 27 عاماً.



- النقيب افراهام خوبلشفيلي - من مدينة أسدود ويخدم في لواء الكوماندو.

صفا