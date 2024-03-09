السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

تعرف على حالة الطقس في أول ايام رمضان

الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

هنية يدعو إلى سرعة إغاثة غزة وعزل إسرائيل

مدير الأونروا: الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها

قناة إسرائيلية: هذا سبب تعثر مفاوضات الهدنة بغزة

حاخام يهودي يحرض طلابه على إبادة سكان غزة

عمليات جديدة للمقاومة الفلسطينية في غزة

حكومة غزة: 90% من المواطنين أصبحوا نازحين

كتائب القسام تصدر بياناً عاجلاً مساء السبت

الملك يعزي قبيلة بني صخر

السبت، 09-03-2024 05:54 م

كتائب القسام تصدر بياناً عاجلاً مساء السبت

حماس


الوكيل الاخباري - كشفت كتائب القسام ، عن أسماء 4 اسرى تأكد مصرعهم جراء الغارات الهمجية على قطاع غزة.

اضافة اعلان


وبينت كتائب القسام في بيان السبت : "سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى جراء غارات الاحتلال الهمجية على قطاع غزة وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم، وبعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة فقد تأكد لنا مقتل كلاً من:

1- ايتسيك الجراط
2- ألكس دنسيج
3- رونين طومي أنجل
4- إلياهو مرجليت"

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

هنية يدعو إلى سرعة إغاثة غزة وعزل إسرائيل

222

مدير الأونروا: الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

قناة إسرائيلية: هذا سبب تعثر مفاوضات الهدنة بغزة

1

حاخام يهودي يحرض طلابه على إبادة سكان غزة

0

عمليات جديدة للمقاومة الفلسطينية في غزة

1

حكومة غزة: 90% من المواطنين أصبحوا نازحين

أخبار متعلقة
320247141819480331166

القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية بكمين بخان يونس

11

القسام: تفجير مبنى في قوة صهيونية

القسام

كتائب القسام : هذا ما رصدناه مساء الثلاثاء

888

القسام : هكذا قتلنا عشرات الجنود الصهاينة

القسام44

القسام تعلن استهداف قوة للاحتلال بخان يونس

2

كتائب القسام : هذا ما حدث بحي الزيتون مساء اليوم