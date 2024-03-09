كتائب القسام تصدر بياناً عاجلاً مساء السبت

الوكيل الاخباري - كشفت كتائب القسام ، عن أسماء 4 اسرى تأكد مصرعهم جراء الغارات الهمجية على قطاع غزة.
وبينت كتائب القسام في بيان السبت : "سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى جراء غارات الاحتلال الهمجية على قطاع غزة وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم، وبعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة فقد تأكد لنا مقتل كلاً من:
1- ايتسيك الجراط
2- ألكس دنسيج
3- رونين طومي أنجل
4- إلياهو مرجليت"
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