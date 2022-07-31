كتائب القسام: تصريح هام لـ أبو عبيدة خلال ساعات

الوكيل الإخباري - قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح الأحد، إن تصريحًا مهمًا للناطق باسم الكتائب "أبو عبيدة" سيصدر خلال ساعات.

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ولم تذكر القسام تفاصيل إضافية عن التصريح المرتقب.

وذيّلت القسام التصريح المقتضب الذي وصل وكالة "صفا"، بوسوم "حكومتكم تكذب"، و"سمح بالنشر"، والعصف المأكول".



ويُعتقد أن التصريح سيكون متعلقًا بملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الكتائب، ولاسيما الذين أُسروا خلال معركة "العصف المأكول" عام 2014.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، عرضت كتائب القسام مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.



وظهر الجندي هشام السيد في الفيديو وهو طريح الفراش موصولًا على جهاز للتنفس الاصطناعي.



وجاءت المشاهد بعد يوم من إعلان الناطق باسم القسام عن "تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام".



ومن المقرر أن تنظم عائلة الضابط الأسير لدى القسام في قطاع غزة "هدار غولدين" بعد أيام أضخم مسيرة في الذكرى السنوية الثامنة لوقوعه في الأسر.

صفا