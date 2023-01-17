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الثلاثاء، 17-01-2023 11:58 ص

كتائب القسام تعرض رسالة مصورة للجندي منغستو

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الوكيل الإخباري - بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الاثنين، رسالة مصورة للجندي الأسير لديها أبراهام منغستو.

وقال منغستو في رسالة القسام: " إلى متى سنبقى هنا في الأسر أنا وأصدقائي".
وأضاف، "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا".

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وتأتي الرسالة بمناسبة تبادل المناصب في رئاسة أركان جيش الاحتلال وتنصيب "هرتسي هليفي" قائدًا جديدًا خلفًا للحالي "أفيف كوخافي".


وقال الكتائب في الرسالة نفسها:" على رئيس الأركان الصهيوني الجديد أن يعد نفسه لحمل أعباء وتوابع فشل سلفه".


وتحتفظ كتائب القسام بأربعة جنود إسرائيليين أسرى في غزة هم: شاؤول أرون وهدار غولدن وأبراهام منغستو وهشام السيد.

 

 

صفا


 




 

 


 

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