كتائب القسام تعرض رسالة مصورة للجندي منغستو

الوكيل الإخباري - بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الاثنين، رسالة مصورة للجندي الأسير لديها أبراهام منغستو.



وقال منغستو في رسالة القسام: " إلى متى سنبقى هنا في الأسر أنا وأصدقائي".

وأضاف، "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا".

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وتأتي الرسالة بمناسبة تبادل المناصب في رئاسة أركان جيش الاحتلال وتنصيب "هرتسي هليفي" قائدًا جديدًا خلفًا للحالي "أفيف كوخافي".



وقال الكتائب في الرسالة نفسها:" على رئيس الأركان الصهيوني الجديد أن يعد نفسه لحمل أعباء وتوابع فشل سلفه".



وتحتفظ كتائب القسام بأربعة جنود إسرائيليين أسرى في غزة هم: شاؤول أرون وهدار غولدن وأبراهام منغستو وهشام السيد.

صفا