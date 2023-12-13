لابيد: جنودنا يُقتلون كل يوم ونتنياهو يواصل الكذب

الوكيل الإخباري - اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمواصلة الكذب والتهرب من المسؤولية، بينما يُقتل الجنود الإسرائيليون في غزة كل يوم.

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وقال لابيد على منصة إكس" نتنياهو يفعل ما كان يفعله طوال حياته التحريض والكذب وإنتاج الكراهية، وهو الآن يفعل ذلك فقط في خضم حرب مريرة، حيث يُقتل الجنود كل يوم، ولم يتعلم شيئا من 7 أكتوبر (معركة طوفان الأقصى)".



وأوضح أنه " لا يوجد أحد في العالم يعتقد أنه يجب تسليم غزة لأبو مازن في اليوم التالي للحرب، (لكن) نتنياهو اخترع خلافا آخر".



وأضاف "بينما يُقتل أبناؤنا الأبطال في غزة، اخترع نتنياهو الخلاف مرة أخرى، حيث أوجد خلافا مع الولايات المتحدة، وخلافا معي، ومع (الوزيرين بمجلس الحرب) بيني غانتس وغادي آيزنكوت".

